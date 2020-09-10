Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantı tamamlandı
Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı bildirildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.