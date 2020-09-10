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Aktüel Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantı tamamlandı
Aktüel

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantı tamamlandı

Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:35:23 -
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantı tamamlandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.


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