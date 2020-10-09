  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye yükselen bir SİHA gücü
Dünya

Türkiye yükselen bir SİHA gücü

Azerbaycan ordusunun, SİHA’larla Ermenistan’ı Karabağ’da bozguna uğratması dünyada yankı bulmaya devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz’in Karabağ’da da Türk SİHA’larının usta işi görüntüler verdiği belirtilerek, “20 yıllık bir çabanın ürünü SİHA’larla Türkiye; ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:57:00 - 2020-10-09 10:59:29
Türkiye yükselen bir SİHA gücü

Azerbaycan’ın saldırgan Ermenilere karşı başlattığı karşı operasyonda Türk SİHA’larıyla büyük başarı elde etmesi dünyada yankı bulmaya devam ediyor... Bir çok Batılı medya oranından sonra İngiliz gazetesi Financial Times da Karabağ’daki görüntüleri verip, Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.
Gazetenin, Türkiye’nin ürettiği SİHA’lara ilişkin haberinde, Karabağ’da Ermenistan’a karşı mücadele veren Azerbaycan’ın çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA’ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.

20 yıllık bir çabanın sonucu

Dağlık Karabağ’ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz’in ardından Türk SİHA’larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, “Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye’nin silah alımlarında Batı’ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu” denildi.
Bir savaş uçağı üretme planının analistler tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye’yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger’ın, Türkiye’nin SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye’nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

3 milyar $’lık satış yaptı

Türkiye’nin geçen yıl tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, “Ancak bu 2002’de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023’te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor” ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak,..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay