Türkiye yükselen bir SİHA gücü

Azerbaycan’ın saldırgan Ermenilere karşı başlattığı karşı operasyonda Türk SİHA’larıyla büyük başarı elde etmesi dünyada yankı bulmaya devam ediyor... Bir çok Batılı medya oranından sonra İngiliz gazetesi Financial Times da Karabağ’daki görüntüleri verip, Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

Gazetenin, Türkiye’nin ürettiği SİHA’lara ilişkin haberinde, Karabağ’da Ermenistan’a karşı mücadele veren Azerbaycan’ın çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA’ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.



20 yıllık bir çabanın sonucu



Dağlık Karabağ’ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz’in ardından Türk SİHA’larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, “Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye’nin silah alımlarında Batı’ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu” denildi.

Bir savaş uçağı üretme planının analistler tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye’yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger’ın, Türkiye’nin SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye’nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.



3 milyar $’lık satış yaptı



Türkiye’nin geçen yıl tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, “Ancak bu 2002’de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023’te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor” ifadesi kullanıldı.