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Gündem Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...
Gündem

Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmelerin Atina ve Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını savundu. Öte yandan önümüzdeki günlerde deniz bölgeleri meselesiyle ilgili 61. tur müzakerelerin duyurulacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:07:00 - 2020-09-21 09:09:38
Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında provokatif girişimlerinin bir işe yaramadığını gören Yunanistan masaya oturmaya razı oldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmeler Rum ve Yunan medyasının da birinci gündem maddesi.

Yunanistan’da yayın yapan Fileleftheros gazetesi Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden dönen Yunanistan ile Türkiye arasında başlayan görüşmelerin Ankara'nın Kıbrıs üzerindeki baskını arttırdığını iddia etti.

“Ankara baskıyı arttırdı”

Provokatif haberde "Yavuz Sondaj Gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin yasadışı araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü, Lefkoşa ve Atina'yı bir zor pozisyona soktuğunu" görüşü savunuldu.

Yunan  To Vima gazetesi ise "Yunanistan-Türkiye: Diyaloğa geri sayım" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde "Atina ve Ankara'nın keşif temaslarının ve Yunan-Türk diyaloğunun başlamasından bir adım önde olduğu söyleniyor." Yorumunda bulundu.

Haberde 24-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak AB zirvesi öncesi iki ülkenin Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın arabuluculuğunda diyalog için masaya oturacağı belirtiliyor.

61. tur müzakereler duyurulacak

"Nitekim Türkiye ile ilişkileri kırmızıya bürünen Fransa'nın Yunanistan-Türkiye diyalogu yönünde son saatlerde tekrar tekrar sinyaller göndermesi tesadüf değil." denilen söz konusu haberde "Önümüzdeki 24 saat içinde, muhtemelen önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü AB Zirvesi'nden önce, deniz bölgeleri meselesiyle ilgili 61. tur müzakereler duyurulacak." değerlendirilmesi yapıldı.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.  Görüşmede Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesiyle ilgili süreçte ilerleme kaydedildiği belirtildi.

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