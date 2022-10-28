"Türkiye yolcu uçağı yapacak mı?" Bakan Varank'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.

Savuma sanayiindeki yeni hedefler ile yerlilik ve millik vurgusunun tüm sektörlere yaygınlaştırılması için atılacak adımların vizyon belgesinde olması bekleniyor

Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, bugün Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak. Salonda A Haber canlı yayınına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün gerçekten Türkiye'yi 20 yılda nerelere getirdik hangi vizyonla biz bu ülkeye hizmet ettik bunu ortaya koyacak. Bundan sonra Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken neler yapacağız bunlarla ilgili bir konuşma gerçekleştirecek. 20 yılda hazırladığımız altyapıların üstüne inşa edeceğiz. Başaracaklarımız dünyada büyük bir etki oluşturacak. TOGG gibi fırsat pencerelerinde adımlarımızı atacağız. Yapay zeka ve blokzincir alanlarında çalışmalarımız var. Türkiye'nin sesinin daha çok çıktığı bir yüzyıl olacak." dedi.

Bakan Varank "Türkiye yolcu uçağı yapacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanımızdan önce bunları konuşmak doğru olmaz. Dünya Türkiye'nin insansız hava araçlarını konuşuyor. TOGG yine aynı şekilde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerime düşenleri yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz."