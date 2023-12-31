Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulüm yılın son gününde de devam ediyor.

Katil İsrail'in Filistin toraklarındaki saldırıları yılın son gününde de devam etti.

18 sivil şehit oldu!

Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu bugün bir kez daha Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nı hedef aldı.

Kampta bulunan Kandil, Al-Salibi, Abu Shehadeh, Abdul-Jawad ve Al-Shanti ailelerine ait evlere düzenlenen saldırıda 18 Filistinli şehit oldu.

Saldırının çevredeki binalarda ve altyapıda büyük hasara yol açtığı aktarılırken, bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor.

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