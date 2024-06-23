Türkiye yerine BAE'yi seçebilirler! İş gerçekten çığırından çıktı

Four Seasons Sultanahmet Hotel Müdürü Serap Akkuş katıldığı Bloomberg HT yayınında “2023’te yaşanan bazı talihsiz olayları göz önünde bulundurarak hedeflerimizi daha yukarıda tutmaya karar vermiştik. Açıkçası ilk 2 ayı pas geçmek istiyorum; çünkü Ocak ve Şubat ayları genel olarak İstanbul çerçevesinde beklentilerimizin altında performans gösterdi. Dünya’da olan olaylar ister istemez Türkiye’yi de etkiliyor. Mart ayı itibariyle sezonun da başlamasıyla hareketlenme olmaya başladı. İlk çeyreği her ne kadar bütçemizin altında bitirmiş olsak da ikinci çeyrekte bunu yakalamaya başladık. Yıl sonuna doğru kaybettiğimiz paydayı da tamamlayacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yaz için çok daha büyük beklentileri olduğunun altını çizen Akkuş “Hem sezon açıldı hem de dünyadaki olaylar daha stabil gidiyor. Şu anda bizi bir tek endişelendiren dünyada birçok ülkede seçim durumu olması. Bu durum seyahat etmeye engel oluyor. Onun dışında umarım yılı hedeflediğimiz şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Coğrafi bir dağılım gerçekleşti ve tabi bu da iyi bir şey”

Akkuş “Yurtiçi talepler biraz daha uzun haftasonları ve bayramlarla ilişkili gidiyor. Güney’de bayramda birçok otel doldu. Yabancı turistler açısından ise Türkiye genelinde doluluk oranları geçen seneden yüzde 10 daha iyi durumda. Ama oda satış ortalama fiyatlarında ufak düşüşler var. Bunu dengelemek gerekiyor ki hedeflediğimiz bütçeleri yakalayabilelim. Pandemiden önce oda satışlarımız önceden belli oluyordu fakat şimdi odalarımız aynı ay içinde bazen de aynı gün içinde satılıyor. Çünkü dünyada bir bilinmezlik var. Bu bilinmezlikten dolayı artık rezervasyonları da sigortalayabiliyorsunuz. Sultanahmet’teki otele %75 Amerikalı misafir ağırlıklı geliyor. Burada cruise gemilerinin çok etkisi oluyor. İstanbul’un geneline bakarsak, pandemiden önce Ortadoğu baskın bir profil varken, bu şimdi Amerika, Rusya, İngiltere ve Avrupa ülkelerine kaydı. Coğrafi bir dağılım gerçekleşti ve tabi bu da iyi bir şey” diye konuştu.

İstanbul bir markalaşma sürecinin içinde olduğuna dikkat çeken Akkuş “ Şehrin kalitesini artırabiliriz. Şehrin içindeki ulaştırmayı güçlendirebiliriz, kolaylaştırabiliriz. Şehirde turistik yerleri gezmenin dışında sosyal aktiviteleri, sanat aktivitelerini artırabiliriz” önerilerinde bulundu.

“Kafe ve restoran fiyatlarında olumsuz geri bildirim alıyoruz”

Akkuş “Bizim geçen seneye nazaran satış fiyatlarımızda ufak revizyonlar oldu. Özellikle ilk çeyrekte bir kayıp olacağına dair endişelerimizden dolayı biraz daha cazip fiyatlar sunmaya çalıştık. Bizde fiyatlarda çok büyük iniş çıkışlar olamaz. Bir yerde fiyat çıtasını tutmak zorundasınız. Mayıs ayı itibariyle geçen seneki fiyatlarımıza geri döndük, hatta üzerine çıktığımız günlerde oluyor. Umarım yıl sonuna kadar böyle devam ederiz. Fiyatlar konusunda aslında çalışmamız gereken restoranlar, yiyecek ve içecek fiyatları. Buradaki fiyatlar çok yükseldi. Bizim misafirlerden aldığımız geri bildirimlerde böyle. Kafe ve restoran fiyatlarında maalesef olumsuz geri bildirim alıyoruz. Gerçi biraz duruldu, geçen seneki gibi 2 ayda bir zam yapmak zorunda kalmıyoruz. Ama durması yetmiyor aşağı çekilmesi lazım. Yani eğer rekabet etmek istiyorsak bizim Dubai’den veya Atina’dan daha pahalı olmamamız lazım” şeklinde konuştu.

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