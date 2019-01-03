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Türkiye, yeni yılı BiP’te kutladı

Yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günü 1 Ocak’ta, BiP üzerinden 1 milyon 776 bin görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:06
Türkiye, yeni yılı BiP’te kutladı

Turkcell’liler, 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günü 1 Ocak’ta, BiP üzerinden 1 milyon 776 bin görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi. Yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2018-1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 712,5 milyon dakika konuştu. En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:06
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Turkcell
  12. BiP

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