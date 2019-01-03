Türkiye, yeni yılı BiP’te kutladı

Turkcell’liler, 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günü 1 Ocak’ta, BiP üzerinden 1 milyon 776 bin görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi. Yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2018-1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 712,5 milyon dakika konuştu. En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya oldu.