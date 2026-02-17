Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirten Trump, müzakereler için "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yaptı. ABD Başkanı, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.