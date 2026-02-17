  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın yatırımcısına soğuk duş: Düşüş eğilimi bugün de devam ediyor! İşte güncel çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Amerikalılar Türkiye'nin savunma alanında uçuşa geçmesini bir şarta bağladı! Her şey buna bağlı Fiyat artışı falan değil, bambaşka bir şey! Cumhuriyet altınında bir ilk Arap dünyası “Başımıza bu da mı gelecekti” diye şoka girdi! Sübyancı Epstein’ın banyosunda fotoğrafı çıktı Dünya devi Apple’dan gizli operasyon! Türklerden sessiz sedasız satın aldılar Dünya'nın 'son kullanma tarihi' belli oldu: Kozmik takvimde yolun sonu yaklaşıyor Dünya liderlerinin kaç çocuğu var: İşte 25 çocuğu olan isim! Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 'İsrail' şoku! Takvim yapraklarını geriye çevirenler neye uğradığını şaşırdı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Brent petrolün varil fiyatı düştü!
AA Giriş Tarihi:

Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,71 dolardan işlem görüyor. Dün 68,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,19 dolardan tamamlamıştı.

#1
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 67,71 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,18 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında bugün yapılması planlanan müzakerelere ilişkin beklentiler etkili oluyor.

#2
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, dün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri seçenek ve Cenevre'de ikinci turu yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin önünde iki seçenek bulunduğunu belirten Graham, "Biri diplomatik yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "hangi seçeneğin daha etkili olacağını" değerlendirdiğini söyleyen Graham, Trump'ın kararını aylar değil, haftalar içinde vereceğini öne sürdü. Öte yandan Trump da bugün yaptığı açıklamada, Cenevre'de gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısında bulundu.

#4
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirten Trump, müzakereler için "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yaptı. ABD Başkanı, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Askeri seçeneğin masada olduğunun vurgulanması, olası çatışmanın küresel petrol rezervlerinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan Orta Doğu'da arz kesintisi riskini artırsa da diplomasi ve müzakere beklentilerinin güçlenmesi risk primini azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

#6
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Ayrıca piyasalar, bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilere odaklanmış durumda. Büyüme verisinin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların radarında bulunuyor.

#7
Foto - Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Öte yandan yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarından Bankanın bundan sonraki para politikası adımlarına ilişkin ipuçları arayacak. Brent petrolde teknik olarak 72,84 doların direnç, 62,65 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23