Türkiye yeni bir seçim heyecanına sahne olacak! Şehirler murada ersin

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Demokrasi tecrübesiyle pek çok ülkeye örnek olan Türkiye, yeni bir seçim heyecanına sahne oluyor. 2024-2029 döneminde 81 ili, 973 ilçeyi, 390 beldeyi yönetecek isimler belirleniyor. 61 milyon 441 bin 881 seçmen sandığa gidiyor. 1 milyon 32 bin 610 seçmen ilk defa oy kullanıyor. Bin 2’si seyyar 250 bin 903 sandık var. Büyükşehirlerde her seçmene 4 pusula takdim ediliyor. Büyükşehir belediye başkanlığı için pusula beyaz, il genel meclisi üyeliği için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği için sarı renkli. 4 pusula tek zarfa koyuluyor. Büyükşehir olmayan illerde de her seçmene 3 pusula sunuluyor. İl genel meclisi üyeliği için pusula rengi turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği için sarı.

36 parti yarışıyor

Yerel seçimde 36 siyasi parti rekabet ediyor. Ayrıca on binlerce muhtar adayı yarışıyor. Kıran kırana geçecek yarışın ardından 50 bin 336 muhtar göreve başlayacak. Süreç, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gözetimi ve denetimi altında. Kurul, sürecin şaibesiz ve problemsiz şekilde işlemesi için çalışıyor. Sandıklarda partilerin müşahitlerinin yanı sıra muhtar ve ihtiyar heyeti adayları da yer alıyor. Oy verme saatleri Doğu ve Güneydoğu illerinde 07.00-16, diğer illerde 08.00-17.00. Güvenlik güçleri yerel seçimin huzur içinde geçmesi için gerekli tedbirleri aladursun 61 milyonu aşkın seçmene tembihler geldi. Bu tembihlerden ilk ikisi görevin ehil ellere bırakılması idi. Akademisyenlerce ve yazarlarca, halka “Liyakati, kamu yararını esas alan adayı yerelde iktidara getirin” denildi.

Vaatlerini hatırlamayana aldanmayın

akit’e konuşan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları kaydetti: “Seçimin güvenliği için gerekli her adım atılıyor. Emniyet de YSK da teyakkuz hâlinde. 61 milyon seçmen de duyarlı. İnşallah sıkıntılı bir durumla karşılaşılmaz. Tahrik girişimlerinde bulunanlar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınıyor, alınacak. Burada 61 milyon seçmenimiz, uyanık olmalı ve tahrikçilere uymamalı. Seçim döneminde belli ödevleri ifa etmeli. Silah taşımamalı, içki içmemeli… Eminim ki İçişleri Bakanlığı ve YSK tarafından tüm kontroller yapılıyor, yapılacak. Bu seçim de demokrasi şöleni havasında geçecek. Seçmen olarak tarihi bir karar veriyoruz. 2024-2029 döneminde illerimizi idare edecek isimleri tayin ediyoruz. Çok dikkatli ilerlemeliyiz. Bize hizmet verecek adayı tercih etmeliyiz. İcracı adaya oy vermeliyiz.

Görevini hakkıyla yapan, eserleriyle anılan, kendini kanıtlayan adaya yönelmeliyiz. Güven ve umut veren adaya yönelmeliyiz. Yönelmeliyiz ki şehirlerimiz murada ersin, illerimiz ihya olsun. Adayların projelerini, vaatlerini bir yana bırakmamalıyız. Projelerin, vaatlerin halkın halatına dokunup dokunmadığını ele almalıyız. Vaatlerini unutanlara, hatırlamayanlara itibar etmemeliyiz. Taahhütlerini yerine getirenleri seçmeliyiz. Bu bir yerel seçim. Hizmet verecek adayları, adayları yerelde iktidara taşımalıyız.”

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İllerin istikballerini düşünerek oy verin

Yazar Mustafa Albayrak da şunları söyledi: “Seçimin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Milyonlarca seçmenin en iyi, en adil kararı vereceğine inanıyorum. Her bir seçmene de ‘Size hizmet edecek adaya, adaylara oy verin. Sizi ve çocuklarınızın, illerinizin istikballerini düşünen adayları tercih edin’ tavsiyelerinde bulunuyorum. Şehirlerin istikballeri olur mu? Olur. Bir dönem Kandilli Rasathanesi Müdürü olarak görev yapan merhum Ahmet Mete Işıkara’nın ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ cümlesi hatırımızda. Merhum haklı idi.

Şehirleri depreme karşı dayanıklı, mukavemetli kılmazsanız yıkımla karşı karşıya bırakırsınız. Şehirlerin istikballerini tehlikeye atarsınız. Onun için belediyelerce bir an evvel depreme dayanıklı, mukavemetli yapılar üretilmeli. Afete karşı önlem alınmalı. 6 Şubat depremleri belleğimizde. Onun için halkımızı depreme karşı tedbir alan adaylara oy vermeye çağırıyoruz. Ömrünü tatille, laklakla, kayakla geçiren adaylardan kaçınmaya davet ediyoruz. Yatırım yerine reklam yapanlara çocukların, şehirlerin istikballeri emanet edilemeyeceği muhakkak. Bunları terk etmek, toplumun derdiyle dertlenenlere teveccüh etmek gerektiği ortada.

Yerel seçim hem ülkemiz hem illerimiz hem de mazlum Filistinliler için hayırlara vesile olsun. Eminim ki Türkiye’nin pek çok yerinden olumlu haberler gelecektir. Eminim ki seçim huzur içinde geçecektir. Devletimiz güçlüdür, kudretlidir. Kolluk kuvvetleri devrededir. Seçimde şaibeye yahut şüpheye mahal verilmeyecektir. 1950’den bu yapana yapılan seçimler başarıyla tamamlandı. Bu seçim de kazasız belasız nihayete erecek. Burada her seçmenimize ‘Hür iradenizle oyunuzu kullanın. Oyunuzun önemini ve anlamını aklınızdan çıkarmayın. Oyunuzun boşa gideceğini düşünmeyin.”