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Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ayn el Arab konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 01:27
Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayn el Arab (Kobani) için ABD ve Rusya'nın farklı görüşlerde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayn-el Arab (Kobani) için ABD ve Rusya'nın farklı görüşlerde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ayn-El Arab için Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Buraları 1 hafta süre ile Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği Kamışlı hariç Rusya rejim güçleriyle terör örgütünden temizleyecek. ABD'liler temizlediklerine dair yazılı olarak bize sözünü verdiler. Tel Rıfat'taki teröristlerin de Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını 10 maddelik metinde sözünü aldık. Biz şu anda 1 haftalık süreci bekliyoruz. 150 saatten sonraki süreç müşterek devriye güçlerimizin bu bölgede gezeceği dönemdir. Ondan sonra her iki tarafta da batıda da doğuda da devriye yapacağız. Ayn El Arab'da (Kobani) ABD'liler diyor buraya girmeyin, Ruslar da diyor ki girin. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ayn el Arab'a ve Münbiç'de gözetim ve kontrol durumlarının olacağını söyleyen Erdoğan, "Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk." ifadesini kullandı.

"Kobani'den de 350 bin kişiyi misafir ediyoruz"

Erdoğan, "Bir de Aynel Arab'dan bunun Kürtçe adıyla Kobani'den de 350 bin kişi sayın Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Onların bakımını herşeyini biz temin ediyoruz. Kürtler aşağı, yukarı diyorlar ya. Biz Kürtlere düşman değiliz. Bizim derdimiz teröristlerle." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 01:27
  1. tsk operasyon
  2. TSK kobani

YORUM YAZ

  • ................1 sa önce
    Ya tamam da şu Pelin Çiftçi kimdir ya..Kadının böyle şeylere kabiliyeti yok zorla kadını spiker tarzında imaj yarattılar. kimin gelini kimin kızı acaba. Birde lakayıtlık sanki koca Başkanın evdeki kızı gibi konuşmalar herneyse heryerde torpilciliğe devam. İşi ehline teslim ediniz der paygamberimiz (SAV) Selamun aleyküm rahmetullah ve berakatühü Hayırlı Cumalar...
  • Kemal Kemal 1 sa önce
    Seni kim tutar Reis...Ama nedense Stoppppp Dur dediler.. Eeeeyyy..
  • şinasişinasi2 sa önce
    size ne lan akit...çok yakında israil işbirlikteliğndenyargılanacaksınız
  • Reis amerikadaReis amerikada6 sa önce
    Amerikaya davete icabet ederken o malum mektubuda yanında götür çay içerken gülüp eglenirsiniz
  • DemekkiDemekki6 sa önce
    Nereye gidip giremeyecegimizinezaman başlayıp nr zaman durscagimizi başkaları karar veriyor yazık çok yazik
  • TurkTurk6 sa önce
    Kobani bence tuzak ruslar uyaniktir
  • Osman TürkOsman Türk7 sa önce
    Kobani Kürtçe değil, Almanca bir kelime, reis.

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