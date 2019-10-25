Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayn el Arab (Kobani) için ABD ve Rusya'nın farklı görüşlerde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayn-el Arab (Kobani) için ABD ve Rusya'nın farklı görüşlerde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ayn-El Arab için Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Buraları 1 hafta süre ile Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği Kamışlı hariç Rusya rejim güçleriyle terör örgütünden temizleyecek. ABD'liler temizlediklerine dair yazılı olarak bize sözünü verdiler. Tel Rıfat'taki teröristlerin de Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını 10 maddelik metinde sözünü aldık. Biz şu anda 1 haftalık süreci bekliyoruz. 150 saatten sonraki süreç müşterek devriye güçlerimizin bu bölgede gezeceği dönemdir. Ondan sonra her iki tarafta da batıda da doğuda da devriye yapacağız. Ayn El Arab'da (Kobani) ABD'liler diyor buraya girmeyin, Ruslar da diyor ki girin. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ayn el Arab'a ve Münbiç'de gözetim ve kontrol durumlarının olacağını söyleyen Erdoğan, "Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk." ifadesini kullandı.

"Kobani'den de 350 bin kişiyi misafir ediyoruz"

Erdoğan, "Bir de Aynel Arab'dan bunun Kürtçe adıyla Kobani'den de 350 bin kişi sayın Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Onların bakımını herşeyini biz temin ediyoruz. Kürtler aşağı, yukarı diyorlar ya. Biz Kürtlere düşman değiliz. Bizim derdimiz teröristlerle." dedi.