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Dünya Türkiye Yemen’e destek olan ülkelerin başında
Dünya

Türkiye Yemen’e destek olan ülkelerin başında

Yeniakit Publisher
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Türkiye Yemen’e destek olan ülkelerin başında

Yemen’in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, 8 Ağustos’ta Ankara’da düzenledikleri Yemen-Türkiye Forumuna ilişkin, “Biz, bu forumla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devletine gerek insanlara, gençlere Yemen’in tarihi derinliğini anlatmak ve Türkiye ile, Türk halkıyla derin ve çok eskiye dayanan ilişkilerini vurgulamak, herkese Yemen’in tarihi, konumu hakkında daha çok bilgi vermeyi amaçladık” ifadesini kullandı.

Katılımcıların foruma büyük ilgi gösterdiklerini vurgulayan Turiq, ileride daha büyük etkinlikler gerçekleştirmeyi umduklarını belirtti.

Forumda Yemen’deki insanlık dramını yansıttık

Turiq, Yemen’in büyük bir iç savaş döneminde olduğuna işaret ederek, “Husi milislerinin ayrımcı saldırıları, ülkeyi bölmeleri, Yemen halkının bu olaylardan kaynaklanan büyük ızdırabı, gerekse sağlık gerekse eğitim alanında olsun, gerekse diğer bütün alanlarda çok büyük acılara sebep vermektedir” ifadesini kullandı.
Kızıldeniz’e bakan Yemen’in coğrafi açıdan büyük imkanlara ve dünya denizciliğinde önem arz eden Babulmendep Boğazı’na sahip olduğunu anlatan Turiq, “Bütün bunlar, Yemen’in bugün çektiği ızdırapların sebeplerinden biri olabilir” görüşünü paylaştı.

Turiq, düzenledikleri forumda Yemen’deki insanlık dramını yansıttıklarına dikkati çekerek, “Yemen’e bu süreçte destek olan, yardım eli uzatan ülkeleri de tanıtmak istedik diplomasi heyetlerine. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelmektedir. Gerekse sağlık, gerekse eğitim, açıkçası her alanda ilk yardım elini uzatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olmuştur bize” dedi.

 

Türk Kızılay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumların Yemen halkına ve hükümetine destek verdiğini vurgulayan Turiq, bundan dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye’nin destek ve yardımları Yemenlilerin hafızasında

Turiq, forumda Türk-Yemen ilişkilerini ele aldıklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı, halk ve devlet erkanı olarak Yemen’in bütünlüğüne, birliğine, halkına, Yemen’in geleceğine gösterdikleri ilgi, alaka ve yardımdan dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.
Türkiye’nin destek ve yardımlarının Yemenlilerin hafızasında yer edeceğini sözlerine ekleyen Turiq, iki ülke arasındaki dostluğun asla unutulmayacağının altını çizdi.

Turiq, Kızıldeniz’deki seyrüsefer güvenliğine ilişkin, “Kızıldeniz’de olanlar korsanlık faaliyetleridir. Tabii bunun arkasında da açık açık söylüyorum, İran vardır. Bunların yaptığı saldırılar, Kızıldeniz’de yarattıkları kargaşa açıkçası ne Yemen’e ne de Yemen vatandaşlarına herhangi bir fayda getirmiyor” ifadelerini kullandı.

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