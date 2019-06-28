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Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na talip oldu

Ev sahibi ülkeler gelecek ay Antigua ve Barbuda'daki genel kurulda belirlenecek

28 Haziran 2019 Cuma 11:09
Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na talip oldu

ANKARA (AA) - Türkiye, 2021 Optimist Avrupa ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2021 yılında düzenlenecek Optimist sınıfının Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirmek için ev sahipliğine adaylık başvurusunda bulundu.

2021 Optimist Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye'nin yanı sıra Cadiz (İspanya) aday olurken, Dünya Şampiyonası rakip adayları arasında ise Qindao (Çin), Liepaja (Letonya) ve Nayarit (Meksika) yer alıyor.

Yarışlara ev sahibi olacak ülkeler, 6-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Antigua ve Barbuda'da gerçekleşecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda yapılacak tanıtım sunumlarının ardından genel kurul oylamasıyla belirlenecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:09
  1. 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası
  2. Optimist Dünya Şampiyonası
  3. Türkiye Yelken Federasyonu
  4. Yelken

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