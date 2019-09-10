0553 313 94 23

Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı annelere destek! 'Anaların eylemi Anadolu'nun umudu'

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin bir açıklamada bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 17:00
Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı annelere destek! 'Anaların eylemi Anadolu'nun umudu'

TYB İstanbul Şube Başkanı Bıyıklı, "Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur. Asırlardır kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vatan olan bu toprakların, yeniden sulha ve selamete ereceğinin muştucusudur." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu topraklarda yıllardır barış kavramını teröre perde olarak kullanan sözde aydın ve sanatçıların da maskesi ortaya çıkmıştır. Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur. Asırlardır kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vatan olan bu toprakların, yeniden sulha ve selamete ereceğinin muştucusudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık yeter..."

TYB İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mahmut Bıyıklı, TYB İstanbul Şubesi olarak yaralı annelerin yanında oldukların belirtti.

Uzun yıllardır devam eden terör sorununun toplumda derin yaralar açtığını aktaran Bıyıklı, "Binlerce insanımızın katili olan PKK, kandan ve kaostan beslenmektedir. Bu örgüt tarafından başta özgürlük vaat edilen Kürt vatandaşlarımız, terörden en büyük zararı görmüş, yıllardır çetin bedeller ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Diyarbakır'da eli öpülesi annelerin evlatlarını örgütten kurtarmaya yönelik başlattıkları direniş, terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Yıllardır halkımıza kan kusturanlara, 'Artık yeter' diyerek terörle mücadelede asil bir sayfa açmışlardır. Özellikle terör kapısı olarak gördükleri partinin kapısı önünde eylemlerini sürdürmeleri gayet manidardır." ifadelerini kullandı.

"Sözde aydın ve sanatçıların da maskesi ortaya çıkmıştır"

Bıyıklı, evlatları kendilerinden çalınmış annelerin sesini yükseltmesinin bazı gerçeklerin açık şekilde anlaşılmasına büyük katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yıllardır barış kavramını teröre perde olarak kullanan sözde aydın ve sanatçıların da maskesi ortaya çıkmıştır. Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur. Asırlardır kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vatan olan bu toprakların, yeniden sulha ve selamete ereceğinin muştucusudur. Sadece Doğu’daki anaların değil, Türkiye’deki bütün anaların kalbi kendileriyle atmaktadır. Bu vesileyle hain terör örgütüne karşı haysiyetli bir mücadele sergileyen, ciğerleri dağlanmış yiğit anaların kutlu direnişini saygıyla selamlıyor, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:00
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Türkiye Yazarlar Birliği
  4. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okulda yürekleri ağza getiren yangın
    1. Okulda yürekleri ağza getiren yangın
    2. Zonguldak'taki cinayet
    3. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Kerbela’da facia: 31 ölü, 111 yaralı
    6. MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç..
    7. İngiltere Kosova maçı ne zaman saat..
    8. Türkiye için korkutan uyarı: Daha da..
    9. Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş..
    10. "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne..
    11. Döviz kurları
    12. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    13. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    14. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    15. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    16. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    17. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    18. Bursa’da bu yollar kapalı
    19. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    20. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    21. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    22. Süleyman Turan'ın vefatı
    23. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    24. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    25. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    26. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    27. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    28. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    29. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    30. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!