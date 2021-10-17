Türkiye Yazarlar Birliği: Türkiye millet iradesine dayanan sivil bir anayasaya muhtaçtır

“Yeni Anayasanın Usulü ve Üslubu Çalıştayı”nın sonuç bildirgesini açıklayan Arıcan, şunları aktardı: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken gücünü egemenliğin sahibi milletten alan, kamu hukukunun örflerine, temel esas ve teamüllere, evrensel insan hakları değerlerine, toplumdaki dini, siyasi, etnik ve kültürel çeşitliliğe riayet eden bir anayasaya sahip olmak siyasal sistemimizi taçlandıracaktır. Koruyucu ve kollayıcı refleksler, anayasa hazırlığı sürecinde paranteze alınmalıdır. Milli uzlaşı en büyük belirleyici olmalıdır.”