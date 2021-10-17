  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye Yazarlar Birliği: Türkiye millet iradesine dayanan sivil bir anayasaya muhtaçtır
Gündem

Türkiye Yazarlar Birliği: Türkiye millet iradesine dayanan sivil bir anayasaya muhtaçtır

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal sistemle uyumlu, demokratik anayasacılık çerçevesinde hazırlanan ve millet iradesine dayanan sivil bir anayasaya muhtaç olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:15:00 -
Türkiye Yazarlar Birliği: Türkiye millet iradesine dayanan sivil bir anayasaya muhtaçtır

“Yeni Anayasanın Usulü ve Üslubu Çalıştayı”nın sonuç bildirgesini açıklayan Arıcan, şunları aktardı: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken gücünü egemenliğin sahibi milletten alan, kamu hukukunun örflerine, temel esas ve teamüllere, evrensel insan hakları değerlerine, toplumdaki dini, siyasi, etnik ve kültürel çeşitliliğe riayet eden bir anayasaya sahip olmak siyasal sistemimizi taçlandıracaktır. Koruyucu ve kollayıcı refleksler, anayasa hazırlığı sürecinde paranteze alınmalıdır. Milli uzlaşı en büyük belirleyici olmalıdır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler
Dünya

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Yemen’de devam eden iç savaşta yeni gelişme yaşandı. Marib Cephesi'nde stratejik Abdiya ilçesi İran destekli Husilerin eline geçtiği aktarıl..
Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?
Gündem

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini değerlendird..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay