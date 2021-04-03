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Dünya Türkiye yapınca 'özgürlüğe darbe' demişlerdi! Almanya'dan dikkat çeken adım
Dünya

Türkiye yapınca 'özgürlüğe darbe' demişlerdi! Almanya'dan dikkat çeken adım

Sosyal medyada artan nefret söylemi suçuyla mücadele kapsamında harekete geçen Türkiye, sosyal medyada düzenle yasasıyla ilgili çalışmalar başlatırken, çoğu Avrupa ülkesinde bunun 'İfade özgürlüğüne müdahale' olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada hakareti özgürlük sananlara yönelik Türkiye'nin mücadelesi sürerken, Almanya'dan da benzer bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 18:46:00 -
Türkiye yapınca 'özgürlüğe darbe' demişlerdi! Almanya'dan dikkat çeken adım

Dijital ortamda artan nefret söylemi suçuyla mücadele kapsamında harekete geçen Türkiye, sosyal medyada düzenle yasasıyla ilgili çalışmalar başlatırken, çoğu Avrupa ülkesinde bunun 'İfade özgürlüğüne müdahale' olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada hakareti özgürlük sananlara yönelik Türkiye'nin mücadelesi devam ederken, Almanya'dan da benzer bir adım geldi. Bu kapsamda, Almanya sosyal medyadaki aşırı sağ ve nefret suçlarıyla mücadele yasasını yürürlüğe soktu.

Dünya üzerinde artan 'nefret suçu'nun önüne geçebilmek adına devletler bir bir adım atmaya başladı. Türkiye'de bu kapsamda sosyal medyada düzenlemeye giderken birçok Avrupa devleti bunun 'İfade özgürlüğüne müdahale' olduğunu ileri sürmüştü. Fakat durum Avrupa ülkelerinde de değişmedi ve nefret söylemine karşı adımlar atılmaya başlandı.

Almanya'da, sosyal medya üzerinde aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasası yürürlüğe girdi. Yasa ile internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenler daha hızlı tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak.

Sosyal medya platformları, aşırı sağ içerikli söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları hemen silecek ve bu tür paylaşımlar hemen kolluk kuvvetlerine bildirilecek. Faillerin yakalanabilmesi için paylaşımların yapıldığı bilgisayarların IP adresleri de emniyet birimlerine iletilecek.

3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Sosyal medya üzerinden başka bir kişiyi yaralamakla veya cinsel tacizde bulunmakla tehdit etmek, ölümle tehdit etmek gibi "nitelikli suç" kapsamında değerlendirilecek. Terör ya da cinayet gibi ağır suçlarda, kullanıcıların sosyal medyaya giriş şifreleri de hakim kararıyla yetkililere verilecek. İnternet yoluyla tehdit suçunu işleyenler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

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