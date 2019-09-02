Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi - Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen organizasyon, 4. ve son etap yarışlarıyla tamamlandı



ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu tarafından organize edilen Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi, Eskişehir'de düzenlenen 4. ve son etap yarışlarıyla tamamlandı. Türk Hava Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son etap yarışları Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, Türkiye Yamaç Paraşüt Şampiyonası adıyla gerçekleştirildi. Türkiye Yamaç Paraşüt Şampiyonası ve 4. etap sonunda tamamlanan Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nde ferdi genel, kadınlar ve takımlar klasmanında ilk üç şöyle oluştu:

- Türkiye Şampiyonası Ferdi: 1. Cemal Direkçi , 2. Ali Zaimoğlu , 3. Umut Akçıl Kadınlar: 1. Selin Altun , 2. Adile Ebru Çakar , 3. Selin Ayvalı Takımlar: 1. Kuzey Kıbrıs, 2. THK Erzincan, 3. THK İnönü Havacılık Kulübü

- Hedef Ligi Ferdi: 1. Ali Zaimoğlu, 2. Cemal Direkçi, 3. Muhammed Tayyip Temir Kadınlar: 1. Adile Ebru Çakar, 2. Selin Altun, 3. Selin Ayvalı Takımlar: 1. THK Erzincan, 2. Kuzey Kıbrıs, 3. 25 Mart Oltu Spor Kulübü

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