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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den Engelliler Haftası mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:06:05 -
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den Engelliler Haftası mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akyüz, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, vatandaşlarımızın engellilik konusunda bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışmaları millet olarak görmekteyiz. Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır, onlara sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna işaret eden Akyüz, "Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Dünya Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle kucaklıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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