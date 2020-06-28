Türkiye vurdukça ses onlardan geldi! "TSK egemenliğimizi çiğniyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak topraklarında yuvalanan ve Türkiye’ye karşı açık tehdit oluşturan terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu’nu 17 Haziran’dan bu yana başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bölgede virüs gibi yuvalanan PKK’lı teröristlere karşı mücadele yürütmek yerine destek veren Peşmerge ise, kahraman Mehmetçik’e destek olmak yerine skandal açıklamalarda teröristlerin adeta yanında yer alıyor.

“Bu harekat, egemenliğimizin çiğnenmesidir”

Son olarak, Rudaw canlı yayınına katılan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Babekir Feqê, “Bu uluslararası yasaların açık bir ihlali, Irak topraklarının ve özellikle de Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin çiğnenmesidir” dedi.

Türk ordusunun, Peşmerge 80’inci Tugayı’nın konuşlandığı bölgelerde operasyon yapmadığının altını çizen Feqê, Haftanin’deki Sindi ve Guli bölgesinden Hakurki’ye kadarki bölgede harekatın devam ettiğini ve Mehmeçik’in 20 ile 40 kilometre sınırdan içerde yerleştiklerini söyledi.

Uluslararası yasalara göre komşu bir ülkenin sınırlarının izni veya bilgisi olmadan geçmenin “yasak olduğunu” savunarak operasyonu lekelemeye kalkan Babekir Feqê, bu konuda Türkiye’nin “Kürdistan” Bölgesi hükümetine danışmadığını ve taraflar arasında herhangi bir koordinasyon olmadığını belirtti.

Türkiye’nin operasyonunu toprak ihlali ve suç olduğunu savunan, kendileriyle de koordine halinde bulunulması gerektiğini savunan Peşmer Sözcüsü’nün, Barzani ile PKK’nın anlaşma yaptığını bilip bilmediği merak konusu oldu.