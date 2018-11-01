Türkiye vurdu, YPG ağladı! "Türkiye'yi engellemezseniz devam edemeyiz"

Terör örgütü PKK’nın, ABD tarafından isim değiştirilmiş hali olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) en büyük hamisi olan küresel eşkıyaya şantaj yapmaya başladı. Türkiye tarafından vurulan örgüt, “saldırının” durmaması halinde DAEŞ’e karşı savaşamayacağını söyleyerek, hem yenilgisine kılıf bulmaya çalışıyor, hem de ABD’nin vereceği desteği artırmayı hedefliyor.

Yardımı artıracak

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de bir diğer terör örgütü DAEŞ karşısında geri çekilmek zorunda kalmasının nedenini, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine saldırıları olarak göstermeye çalışıyor. Örgüt bu yolla, ABD'nin kendisine desteğini artırmayı planlıyor.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DAEŞ arasında Deyrizor'daki çatışmalar 11 Eylül'den bu yana sürüyordu.

YPG/PKK, DAEŞ’in kentteki son kalesi Heccin ilçesini ele geçirmek için yaklaşık 6 bin teröristiyle saldırdı.

ABD ve Fransa’nın desteğiyle...

Örgüt, DAEŞ’in Suriye'nin enerji zengini kenti Deyrizor'daki varlığını tümüyle bitirmek için ABD ve Fransa'nın desteğiyle yoğun saldırılar düzenledi.

YPG/PKK, Heccin ilçe merkezi, Şiife, Bagoz ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinde süren çatışmalarda yüzlerce mensubunu kaybetti.

Çekilmek zorunda kaldı

Fakat ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen örgüt ilerleyemedi. DAEŞ’li teröristlerin sert karşılıklar vermesi sonucu ele geçirdiği yerlerden kısa süre sonra çekilmek zorunda kaldı.

YPG/PKK, yalnızca 27 Eylül'de ele geçirdiği Bagoz belde merkezini elinde tutabildi.

Başarısızlığı örtme arayışı

ABD desteğini alabilmek için SDG ismini kullanan terör örgütü, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı açıklamada, DAEŞ’e karşı operasyonlarını Türkiye'nin Aynularab'da (Kobani) son günlerde düzenlediği operasyonlar nedeniyle sonlandırdığını duyurdu.

Örgüt bu yolla, ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen terör örgütü DAEŞ karşısındaki başarısızlığını ört bas etmeye çabalıyor.

İki taşla bir kuş vurmayı hedefleyen örgüt, Türkiye'nin saldırıları karşısında ABD'yi yanına çekmeye de çalışıyor.

“Türkiye’yi engelleyemezseniz devam edemeyiz”

Terör örgütü, ABD'den Türkiye konusunda güvence alabilmek için kendi imkanlarıyla bir tür şantaj yapmaya çalışıyor. ABD ordusuna, "Türkiye'yi engellemezseniz Deyrizor'da devam edemeyiz" mesajını veriyor.

YPG/PKK, aynı taktiği Zeytin Dalı Operasyonu sırasında da uygulamıştı. Örgüt, operasyon başladıktan sonra Fırat'ın doğusu ve Haseke ilinin güneyindeki bölgelerde DAEŞ’e karşı başlattıkları saldırıları, Türk ordusunun Afrin harekatı yüzünden durdurduklarını açıklamıştı.