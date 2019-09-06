Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri

ANTALYA (AA) - Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, Antalya'da yapılıyor.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, 65 kategoride yaklaşık 700 sporcu katılıyor. Şampiyonada dereceye giren sporcular, Türkiye'yi dünya şampiyonalarında temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'un ilk yarışmasını Antalya'da yaptıklarını söyledi.

Yarışmada, dünya şampiyonalarında yarışacak milli takımların belirleneceğini de ifade eden Kurt, "Önümüzdeki dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyükler, İspanya'da masterler, Slovakya'da fitness ve Macaristan'da da gençler dünya şampiyonaları düzenlenecek. Buralarda ülkemizi temsil edecek milli takımlarımızı seçmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Kurt, vücut geliştirmenin zor bir spor olduğunu, bu nedenle bir sporcunun aynı sezon iki yarışa peş peşe katılamadığını dile getirdi.

Şampiyona 8 Eylül'de sona erecek.