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Spor

Türkiye Voleybol Federasyonundan hakemlere online sınav

2020-04-25 11:52:17 -
Türkiye Voleybol Federasyonundan hakemlere online sınav

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası ve ulusal hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online sınav, tüm hakemlerin kendi portalları üzerinden 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de tek oturumda gerçekleştirilecek.

Voleybol hakemlerine, 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacak. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu sınavda alınacak not, herhangi bir belirlemeye esas teşkil etmeyecek.

Sınavla hakemlerin, bilgi düzeylerinin ölçülmesi, eksik görülen hususlar üzerinde hakemlerin bilgi güncellemesi yapmalarına olanak sağlanması amaçlanıyor.

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