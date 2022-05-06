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Medya Türkiye Voleybol Federasyonu neden sessiz? Ebrar Karakurt'un ahlak dışı yaşamı medyada normalleştiriliyor
Medya

Türkiye Voleybol Federasyonu neden sessiz? Ebrar Karakurt'un ahlak dışı yaşamı medyada normalleştiriliyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, gözler önünde sapkın yaşam tarzını meşrulaştırmaya çalışırken, Türk medyasının tam desteğini arkasına aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaşanan rezillik karşısındaki sessizliği ise sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 21:59:00 - 2022-05-06 22:05:18
Türkiye Voleybol Federasyonu neden sessiz? Ebrar Karakurt'un ahlak dışı yaşamı medyada normalleştiriliyor

 Yeniakit.com.tr 

Medya kuruluşlarının, eşcinsel yaşam tarzı ile tepkileri üzerine çeken Ebrar Karakurt'a desteği sürüyor.

Medyanın, Karakurt'un sapkın yaşamına ilişkin normalleştirme çabaları akıllara durgunluk verecek noktaya geldi.

Ebrar Karakurt'un, hemcinsi ile yaşadığı sapkın ilişki kendisini imamın oğlu olarak tanıtan Hadi Özışık'ın internet sitesinin de aralarında olduğu medya kuruluşları tarafından, "Ebrar Karakurt gönlünü güzel oyuncu İrem Tuncer'e kaptırdı", "Ebrar Karakurt'un yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı!", "Eski Sevgilisiyle Laf Sokmalı Bir Ayrılık Sürecinden Sıyrılan Ebrar Karakurt Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!" gibi başlıklarla yayınlandı.

Hadi Özışık'ın İnternet Haber adlı sitesi de ahlak dışı ilişkiyi normalleştirerek, "Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir pozları nefes kesti" başlığı ile servis etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun hemcinslerine ilgi duyan Ebrar Karakurt'a tepkisini ortaya koyup, takımdan çıkarması bekleniyor.

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Türkiye Voleybol Federasyonu bu kepazeliğe ne kadar sessiz kalacak?

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