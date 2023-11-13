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Gündem Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşma! MSB detayları paylaştı
Gündem

Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşma! MSB detayları paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:45:00 -
Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşma! MSB detayları paylaştı

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Başkent Ankara’da, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı yapıldı. Toplantının detaylarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara’da gerçekleştirilen GAÖ toplantısında her iki heyetin de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplantının ardından tarafların önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilerek, “Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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