Türkiye ve Ukrayna'dan kritik adım! Birlikte yapılacak

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin ele alındı. İmzalanan bahse konu anlaşmalar içerisinde savunma ve güvenlik konulu anlaşmalarda mevcut.

Ukrayna tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uzun vadeli işbirliği kurma arzusunu yönelik olarak; Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı namına savunma sanayii programlarını geliştirme ve savunma yeteneklerini güçlendirme ve karşılıklı saygıya ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurmaya dayalı “Savunma Sanayii Projeleri Kapsamında Niyet Beyanı” imzaladı.

Ukrayna tarafından yapılan aktarımda Türkiye ile Ukrayna’nın savaş gemileri, İHA’lar ve her tipteki türbin motorlarının inşası için ortak projeler başlatma ve uygulama yönün niyetlerinin bahse konu belgede yer aldığı aktarıldı.

SSB İsmail Demir bahse konu anlaşmayı şahsi Twitter hesabı üzerinden, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki Savunma Sanayii Projeleri Kapsamında Niyet Beyanı imzaladık.” ifadeleriyle duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeri Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma, savunma alanında mevcut Ukrayna-Türkiye işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için yasal bir zemin oluşturmak ve bu tür bir işbirliğinin prosedürünü belirlemek amacıyla yapıldığı aktarıldı. İmzalanan anlaşma ile özellikle; işbirliği alanlarını, işbirliği ilkelerini, gizli bilgilerin güvenlik rejimini, istihbarat bilgilerinin paylaşım prosedürünü, her bir tarafça görevlendirilen personel/uzmanın faaliyetlerinin yasal düzenlemesini, olası zararların tazminini, uyuşmazlıkların çözümünü vb. tanımlamaktadır.

Ukrayna 48 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek istiyor

Ukrspetsexport CEO’su Vadsim Nozdri’ye göre Ukrayna ve Türkiye temsilcileri, yeni ortak girişim ve garantili bir ilk sipariş konusunda karşılıklı yükümlülükler üzerinde anlaşmaya çalışıyorlar.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vizyonu’na göre Savunma Bakanlığı 12 yer kontrol istasyonu ile birlikte 48 adet Bayraktar TB2 tedarik etmeyi planlamaktadır. Vadym Nozdrya’a göre Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birimlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 48 adet S/İHA’yı hizmete almayı planlıyor.

Defense Express tarafından yapılan haberde bahse konu tedarik planının oldukça büyük olduğu aktarılırken Türk güvenlik güçleri 2020 Haziran ayı itibariyle 107 insansız hava aracı teslim edildiği ifade edildi. Tedarik sürecinde Bayraktar TB2 S/İHA’larının üretimlerin bir kısmının Ukrayna’da gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

Ukrayna’nın Bayraktar TB2 SİHA tedariki

12 Ocak 2019’da dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Söz konusu alım kapsamında Baykar Savunma tarafından Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 6 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve 3 adet yer kontrol istasyon kısa sürede üretilerek teslim edildi.

2019 yılı mart ayında Bayraktar TB2 testlerinin başarılı olduğunu açıklayan dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko “Türk ortaklarımızı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum” ifadesini kullanmıştı.

Gerçekleştirilen saha atış testlerini takiben ilk parti teslimatı Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne yapıldı. İlk teslimatta sipariş kapsamında üretilen 3 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve yer kontrol istasyonu teslim edilmişti. Gerçekleşen ikinci parti teslimatı kapsamında ise; 3 adet Bayraktar TB2 S/İHA’ya ek olarak simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri ve yer veri terminalleri Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Ukrayna’nın Starokostiantyniv Hava Üssü’nde gerçekleştirilen kabul testlerinin ardından 6 adetlik sipariş Baykar savunma tarafından 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanmış oldu.