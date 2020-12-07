  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım

Türkiye ve Ukrayna'nın roket fırlatma aracı üretimi konusunda görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:37:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti. Uruskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda, geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Roket fırlatma aracı üretimi konusunda ciddi ortaklar aradıklarını ifade eden Uruskiy, bu konuda Türkiye ile görüştüklerini kaydetti. Uruskiy, ziyaret sırasında önceden konuşulmuş projeleri ele aldıklarını aktararak, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve uçak motoru konularında daha önemli kontratların imzalanmasına çok yakın olunduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
Rusya’dan flaş S-400 ve S-500 açıklaması! ‘Türkiye ile başka şeyler konuşuyoruz’
Dünya

Rusya’dan flaş S-400 ve S-500 açıklaması! ‘Türkiye ile başka şeyler konuşuyoruz’

Rus devlet savunma sanayii şirketi Başkanı (ROSTEC) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla y..
Kokuşmuş magazin mahallesine ve Laikçi seküler tayfaya ters köşe! Sermiyan Midyat'tan Türkiye ve Erdoğan sözleri
Korona Virüs

Kokuşmuş magazin mahallesine ve Laikçi seküler tayfaya ters köşe! Sermiyan Midyat'tan Türkiye ve Erdoğan sözleri

Magazin mahallesinin bayrak taşıyıcılarından olan oyuncu Sermiyan Midyat, koronavirüste içler acısı duruma gelen ABD’nin düştüğü son hali an..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay