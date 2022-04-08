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Gündem Türkiye ve Ukrayna arasında askeri temas
Gündem

Türkiye ve Ukrayna arasında askeri temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:41:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında askeri temas

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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Yorumlar

Ha Gayret

Az kaldı ukraynayi Rus işgalinden biz kurtardık demeye
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