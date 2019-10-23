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Türkiye ve Rusya’nın anlaşmasından rahatsız oldu! 'Tehlikeli ortaklık' dedi

Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma ABD'yi rahatsız etti.ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Putin ile Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin temaslarını 'tehlikeli ortaklık' olarak yorumladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:49
Türkiye ve Rusya’nın anlaşmasından rahatsız oldu! 'Tehlikeli ortaklık' dedi

Rusya ve Türkiye'nin dün Soçi'de vardığı mutabakattan endişe duyduğunu belirten ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Putin ile Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin temaslarını 'tehlikeli ortaklık' olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de saatler süren görüşmelerin vardığı mutabakat, ABD'de bazı çevreleri rahatsız etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Blumenthal, "Başkan (Trump) Amerikan sorumluluğunu ve liderliğini geri çekti, Putin boşluğu doldurmak için adım attı. Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha endişe verici ve aşağılık kılıyor" ifadelerini kullandı.

Blumenthal, mesajının altında Washington Post'ta yer alan "Rusya ve Türkiye, Kürtleri Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden çıkarmak için anlaşma sağladı" başlıklı haberin linkini de paylaştı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:49
  1. ABD
  2. Rusya

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  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 17 sa önce
    OLSUN SİZDEN DAHA TEHLİKELİ DEĞİLLER İÇİMİZİ KARIŞTIRAN HEP NATO VE AVUPA İDİ BUNDAN SONRA BU TEHLİKE İSTESENİZDE İSTEMESENİZDE ALLAHCC İZNİ İLE BİR DAHA İNŞAALLAH OLMAYACAK.

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