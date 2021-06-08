Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Moskova'da bir araya gelerek Suriye ve Libya'daki durumu etraflıca ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün bir araya gelen Bogdanov ve Önal, Suriye'deki durumu konuştukları bölümde bu ülkenin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını teyit etti.

Taraflar, Suriye'de ateşkesin sağlanmasına ve ülke topraklarındaki uluslararası teröristlerle kökü kazınana kadar mücadele edilmesine yönelik Rus-Türk mutabakatlarının gidişatından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Astana formatındaki uluslararası Suriye görüşmelerinin 16.'sına yönelik hazırlıkları ele alan Bogdanov ve Önal, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak Cenevre'de yürütülen Anayasa Komitesi çalışmaları da dahil Suriyeli taraflar arasındaki siyasi sürecin aktif hale getirilmesine katkı sunmanın yollarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

'Libya'daki siyasi, askeri ve ekonomik düzlemlerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi'

Libya'yla ilgili bölümde taraflar, 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlık için geçiş hükümetinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ve 23 Haziran'da Berlin'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak İkinci Libya Konferansı bağlamında siyasi, askeri ve ekonomik düzlemlerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

Bogdanov ve Önal, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'le görüştü

Bogdanov ve Önal, Libya'da çözüm konularını Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'le de ele aldı.

Bogdanov, Önal ve Kubis, 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlerin düzenlenmesinin sağlanması amacıyla BM himayesindeki uluslararası çabaların konsolide edilmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar, Libya geçiş hükümetine desteklerini de dile getirdi.