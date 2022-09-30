Türkiye ve Rusya'dan dev adım! Birlikte üretilecek
Türk gaz borulu kazan üreticisi BROX, Rusya'da yeni bir fabrika açma karar aldı. Yatırım miktarı ise 680 milyon ruble olarak açıklandı.
Türk gaz borulu kazan üreticisi BROX 680 milyon ruble yatırımla Rusya'da yeni fabrika kuracak. Fabrikanın 2024'ün dördüncü çeyreğinde açılması planlanıyor.
Türk gaz borulu kazan üreticisi BROX, Rusya'nın İvanovo bölgesinde 680 milyon ruble yatırımla fabrika inşa etmeyi planlıyor.
Ivanovo Bölgesi Yatırım Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulacak tesisi dünya standartlarında üretim yapacak. Tesisisin yılda üretim kapasitesi 50 adet olacak.
Star Gazetesi