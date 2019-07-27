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Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim hamlesi daha!

ABD F-35 tehditlerini sürdürürken, Rusya ile Türkiye havacılık alanında çok önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:06
Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim hamlesi daha!

ABD, Türkiye'yi hava savunma sistemleri konusunda yıllarca oyaladı. Türkiye, bu duruma Rusya ile S-400 anlaşması yaparak cevap verdi.

Bu alanda ABD'nin en büyük rakibi olan Rusya da Türkiye'ye ortak üretim teklifi yaptı.

ABD tehdit ediyor

S-400'lerin sevkiyatı Nisan 2020'de tamamlanacak. Ancak öte yandan ABD, Türkiye'yi S-400 aldığı için F-35 vermemekle tehdit ediyor.

Türkiye'nin B planı var

Türkiye böyle bir senaryo için de başka bir planı devreye sokacak. Rusya ve Türkiye havacılık alanında da önemli ve büyük bir işbirliğine imza atabilir.

Bu duruma Rusya da olumlu bakıyor.

Bakan bilgi verdi

Antalya’da yapılan Rus-Türk hükümetlerarası komisyon toplantısının ardından Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “Helikopter alımı, helikopter üretimi yapacak ortak işletmenin kurulmasını görüştük. Gelecekte SSJ 100 ve MS-21 uçaklarının alımı ve ortak üretim olasılığı var.” dedi.

Suhoy Superjet 100 (SSJ 100)

Irkut MS-21

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:06
  1. Antalya
  2. Rusya
  3. hava savunma sistemleri
  4. ABD

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