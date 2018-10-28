Türkiye ve Rusya harekete geçti! İdlib'te kuruluyor

Türkiye ve Rusya öncülüğünde İdlib’de ateşkesi sağlamak üzere imzalanan yol haritası uygulanmaya devam ediliyor. Bölgede yaklaşık 20 km'lik koridor oluşturuldu. Ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü geri çekildi. Bölgede ateşkes ihlalleri de yüzde 90 oranında azaldı. Halen bölgede mevcut sistemler üzerinden koridor boyunca kontroller yürütülüyor. Türkiye ve Rusya askeri güçleri, çekilmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemlemek üzere devriye görevi yapıyor. İki ülke tarafından yapılacak asıl müşterek devriyelerin ise Kasım'da başlaması planlanıyor.

6 ve 7'nci nokta arasında

Düzenli müşterek devriyeler, Türkiye ve Rusya’nın koridor üzerinde Müşterek Harekat Merkezi’ni kurmasının ardından başlayacak. Harekat Merkezi için Türkiye’nin 6 ve 7 numaralı kontrol noktaları arasında bir nokta belirlendi. Bu bölgenin belirlenmesinde unsurların güvenlik ve emniyeti, lojistik destek hizmetlerinin sağlanması, devriye güzergahının kolaylaştırılması, Hama-Humus üzerinden Halep’e ulaşan M5 karayolunun kontrolünün sağlanması ve bu yolun lojistik, yardım ve ticari faaliyetler için kullanıma açılması gibi ayrıntılar belirleyici oldu.

Devriyeler düzene girecek

Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasıyla birlikte halen kontrol maksatlı devam eden devriyeler daha sağlıklı ve düzenli olarak faaliyet yürütecek. Müşterek devriyelerin amacı ise çatışmasızlığın kontrolü, ateşkesin sağlanması, sivillerin emniyetinin kontrolü ve her iki tarafın bölgeye yaklaşmasını önlemek olacak. Ayrıca, M5 karayolu güzergahının açılması ve güvenliği de müşterek devriyelerin görevi kapsamında olacak. Türkiye ve Rusya, ihtiyaç duyulduğunda mevcut kontrol noktalarını ve buralarda görev yapan kuvvetlerini arttırabilecek.

Fırat’ın doğusuna kapı açacak

ABD’nin oyalama politikası izlediği Münbiç’te süreç uzasa da bölge PKK/PYD’den temizlenecek. Münbiç’te nihai sonuca ulaşılmasıyla birlikte Fırat’ın doğusu için de kapı açılacak ve Türkiye sınırına yakın bölgelerin terörden arındırılması için süreç başlatılacak. Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, Ayn El Arab başta olmak üzere 911 km’lik Türkiye-Suriye sınırı boyunca yaklaşık 30 ila 40 km derinliğindeki alanda güvenli bir koridor oluşturulması planlanıyor. Münbiç’in teröristlerden arındırılmasıyla birlikte Fırat’ın doğusunda terör örgütünün bulunduğu tek nokta Tel Rıfat kalacak. Burada da Rusya ile müşterek adımlar atılacak.

(Yeni Şafak)