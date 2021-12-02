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Gündem Türkiye ve Rusya arasında kritik temas
Gündem

Türkiye ve Rusya arasında kritik temas

İsveç'te Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lavrov’la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 19:15:00 -
Türkiye ve Rusya arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsveç'te bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Stockholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.” ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Çavuşoğlu ve Lavrov’un ikili konularda birbirlerini bilgilendirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar, iki ülkenin, Transkafkasya'daki durumun daha da istikrara kavuşturulması da dahil olmak üzere bölgesel konulardaki adımlarının koordinasyonunu istişare etti. İki bakan, Bosna'da çözüm sürecini kolaylaştıracak olası ortak adımları ele aldı. Suriye, Libya ve Ukrayna gibi uluslararası gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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