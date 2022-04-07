Türkiye ve Mısır'dan ortak adım!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin çıkışında basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında Mısır ile Türkiye arasında başlatılan normalleşme süreciyle ilgili gelinen noktayı değerlendirdi.

"Önümüzdeki günlerde bazı adımlar atacağız"

Dün yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi'nde Mısır'a büyükelçi atanmamış olması ile ilgili gelen soruya cevap veren Çavuşoğlu, sürecin ne yönde olduğuna ilişkin bilgi verdi.

Normalleşme sürecinin olumlu yönde devam ettiğini belirten Dışişleri Bakanı, önümüzdeki günlerde yeni adımların da atılacağını belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız. Maslahatgüzar düzeyinde iki ülke birbirini temsil ediyor. Mevcut maslahatgüzarımızın görevi doldu. Yeni bir arkadaşımızı atayacağız. Eğer yarın elçilik açmaya karar verirsek, büyükelçiler de görevlendireceğiz."

Türkiye ile Mısır'ın normalleşme süreci

Türkiye ile Mısır'ın arası, Mısır'da gerçekleştirilen darbe sürecinden bu yana diplomatik olarak açık konumdaydı. Büyükelçilerin çekildiği ülkede Türkiye maslahatgüzar seviyesinde temsil edilirken, son olarak geçtiğimiz aylarda iki ülke, özellikle Doğu Akdeniz'de iş birliği noktasında ilişkileri yeniden gözden geçirme kararı almıştı.

8 yıl aranın ardından doğrudan kurulan ilk temasta olan bu girişimde iki ülke heyetleri, bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türk heyetine başkanlık ederken. Mısır tarafında da yine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza temsilci olarak bulunuyor.