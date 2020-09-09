  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye ve KKTC'den ortak adım: Harekete geçildi
Gündem

Türkiye ve KKTC'den ortak adım: Harekete geçildi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kapalı Maraş konusunda ortak adım atma kararı aldı. 1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş'ın sivil yaşama açılması için yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:21:00 - 2020-09-09 10:29:41
Türkiye ve KKTC'den ortak adım: Harekete geçildi

Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönteminde tekrar iskana açılması için uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş’a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor. Bölgenin statüsünün "sivil" olarak değiştirilmesinin ardından, 1974’ten önce Maraş’ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları da TMK’ya başvurabilecek.

KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan "vakıf mülkleri" ile ilgili adımlar atacak. Maraş'ın açılmasıyla birlikte bazı binaların, sahipleri tarafından tamir edilmesi, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılması bekleniyor. 5 bin 500 mülkün yer aldığı şehirde Rumların yanı sıra, İngiliz, İtalyan ve ABD’lilerin mülkü bulunuyor. İç hukuk yollarının denenmesi için oluşturulan TMK’ye şimdiye dek 281 Rum başvurdu. Bunlardan 192’si malını geri isterken, 89’u para talebinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Ne hazırlıkmış bir türlü bitmiyor.
  • Yanıtla

Ulvi

Kervan yolda düzülür.Olayı başlatın gerisi gelir.Şimdi hava atan Rumlar bakın o zaman Tavşanın havuca koşması gibi nasıl seke seke geliyorlar.ayrıca bu hareket KKTC´nin tanınmasına katkısı olur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaş..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı