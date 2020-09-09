Türkiye ve KKTC'den ortak adım: Harekete geçildi

Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönteminde tekrar iskana açılması için uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş’a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor. Bölgenin statüsünün "sivil" olarak değiştirilmesinin ardından, 1974’ten önce Maraş’ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları da TMK’ya başvurabilecek.

KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan "vakıf mülkleri" ile ilgili adımlar atacak. Maraş'ın açılmasıyla birlikte bazı binaların, sahipleri tarafından tamir edilmesi, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılması bekleniyor. 5 bin 500 mülkün yer aldığı şehirde Rumların yanı sıra, İngiliz, İtalyan ve ABD’lilerin mülkü bulunuyor. İç hukuk yollarının denenmesi için oluşturulan TMK’ye şimdiye dek 281 Rum başvurdu. Bunlardan 192’si malını geri isterken, 89’u para talebinde bulundu.