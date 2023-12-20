Türkiye ve KKTC tarafından karar verildi: Akdeniz'de ortak eğitim! Dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz!

Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol gereğince 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı askeri botların katılımıyla Girne'de ortak eğitim gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahil güvenlik güçleri, ortak liman ve deniz eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitimde, şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi ile tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, deniz ve limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliye noktasında ortak tatbikat icra edildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 19 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yapılan protokol gereğince ortak deniz eğitimi faaliyeti gerçekleştiğini dile getirdi. 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan eğitime, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-92 ve TCSG-103 botları katıldı. Girne'de liman ziyareti ile ortak liman ve deniz eğitimleri yapıldı.

TÜRKİYE VE KKTC'DEN AKDENİZ'DE ORTAK EĞİTİM

Liman ve deniz eğitimleri kapsamında şu faaliyetler hayata geçirildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

A. Şüpheli Bir Gemiye Yaklaşma,

B. Gemiyi Durdurma ve Gemiye Çıkma,

C. Gemi/Tekne Kontrolü ve Gemi Araması

Ç. Denizden Güvenlik Sağlanması,

D. Denizde/Limanda Toplumsal Olaylara Müdahale,

E. Düzensiz Göç,

F. Arama Kurtarma,

G. Tıbbi Tahliye, eğitimleri