Türkiye ve Katar arasında temas
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Afganistan ve Kazakistan görüşüldü
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Al Sani, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeleri ele aldı.