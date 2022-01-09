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Siyaset Türkiye ve Katar arasında temas
Siyaset

Türkiye ve Katar arasında temas

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 20:00:00 -
Türkiye ve Katar arasında temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Afganistan ve Kazakistan görüşüldü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Al Sani, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

 

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