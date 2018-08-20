Türkiye ve Katar arasında Swap anlaşması sağlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edilen bilgiye göre, Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında ticaretin ve yerel para kullanımının geliştirilmesi ile finansal istikrarın desteklenmesini hedefliyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.