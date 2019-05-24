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Türkiye ve İslam düşmanı Boris Johnson, istifa eden May'in koltuğuna göz dikti

"Osmanlı torunu" diye güzellemeler yapılan Türkiye ve İslam düşmanı Boris Johnson, Theresa May'in istifasının ardından boşalan koltuğa göz diktiği öğrenildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 22:35
Türkiye ve İslam düşmanı Boris Johnson, istifa eden May'in koltuğuna göz dikti

İngiliz iktidar partisinin yeni lideri olmak için adaylar da lobi çalışmalarına başladı.

Muhafazakar Parti kurallarına göre lider adayları öncelikle milletvekillerinin yapacağı oylamada ikiye indiriliyor. Son iki adaydan biri partinin yaklaşık 125 bin üyesinin oylarıyla lider seçiliyor.

İslam düşmanı Boris Johnson'un adı geçiyor

Örtülü Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ve "posta kutuları'na benzeten başörtüsü ve İslam düşmanı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May’in boşaltacağı koltuk için en güçlü aday olduğu ileri sürüldü. Ülkenin AB’den ayrılması için yürütülen kampanyanın da liderleri arasında yer alan Johnson, temmuz ayında May’in Brexit politikasını eleştirerek istifa etmişti.

Ülkenin AB’den gerekirse anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını savunan Johnson’a en büyük desteği parti tabanı veriyor. Milletvekilleri arasında bugüne kadar yeterli desteği sağlayamayan Johnson’ın, partinin oyunun anketlerde dramatik oranda düşmesi nedeniyle bu engeli de aşabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı Nigel Farage'ın kurduğu Brexit Partisi'nin anketlerde gördüğü rağbet da Johnson'ın şansını artırıyor. Johnson, Muhafazakar Parti'nin seçmen tabanını ele geçiren Farage'a karşı partiyi savunabilecek en güçlü isim olarak görülüyor.

Müslüman kadınlara hakaretler etmişti

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, burka ve peçe giyen Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ve "posta kutuları'na benzetmesi yapmıştı.

Türkiye'ye de düşman!

Johnson 2016 nisan ayında yaptığı bir konuşmada "Son derece Türk taraftarıyım ancak 77 milyon Türk ahbabımın ve Türk kökenlilerin buraya herhangi bir kontrol olmadan gelmesini düşünemiyorum. Bu çılgınca olur. İşlemez." sözlerini kullanmıştı.

İngiltere'nin AB'den ayrılması için yürütülen kampanyanın liderliğini yapan Johnson, dönemin Adalet Bakanı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron’a hitaben kaleme aldığı mektupta da AB üyesi olmaya hazırlanan Türkiye’den gelecek göçü önlemenin tek yolunun AB’den ayrılmak olduğunu iddia etmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ayrılık yanlılarının yürüttüğü kampanyanın ana temasını göçmen ve yabancı karşıtlığı oluşturmuştu.

Dedesi de Kurtuluş mücadelesine karşı çıkmıştı

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, Türk kökenini sık sık hatırlatmasıyla biliniyor.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 22:35
  1. Boris Johnson
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