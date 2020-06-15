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Dünya

Türkiye ve İran'dan ortaklaşa karar! 1 Ağustos'ta başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:52:00 -
Türkiye ve İran'dan ortaklaşa karar! 1 Ağustos'ta başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin doğu komşusu İran'la arasındaki uçuşların 1 Ağustos'ta başlamasının planlandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor" deyip ekledi:

"Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor. Bir sonraki üçlü Suriye zirvesi İran'da olacak. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız."

Ayrıntılar geliyor...

 

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