Türkiye ve Irak arasında yakınlaşma artıyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Irak'ın Türkiye'ye uyguladığı gıda ambargosu sürerken, Dışişleri Bakanlığı’ndan önemli bir bildiri yayınlandı. Türkiye ve Irak arasında 15 Mayıs’ta kararlaştırılan “Askeri ve Güvenlik İşbirliği alanında ortak belge imzalanması” bağlamında, bugün Irak heyeti Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 15 Mayıs 2019 tarihinde ülkemize yaptığı ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik işbirliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda bir anlayışa varılmıştı. Bu çerçevede, Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanı’ndan oluşan bir heyet, Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızdan müteşekkil bir heyetle görüşmelerde bulunmak üzere 10 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecektir.” denildi.