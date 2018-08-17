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Türkiye ve Fransa'dan Amerika'ya karşı ortak tavır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Bruno Le Maire ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ele alındı.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:59
Türkiye ve Fransa'dan Amerika'ya karşı ortak tavır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sayın Albayrak ile Sayın Le Maire’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. Bakanlar, ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldılar. Sayın Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Sayın Le Maire’nin yaptığı Türkiye’ye destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

27 AĞUSTOS'TA PARİS'TE GÖRÜŞECEKLER

Bakanlar, ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:59
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