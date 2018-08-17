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Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete geçiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile telefonda görüştü. İki bakan ABD'nin yaptırımlarına karşı ortak hareket etme kararı aldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 21:07
Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete geçiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Bruno Le Maire ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ele alındı.

ABD'YE KARŞI ORTAK HAREKET ETME KARARI

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ele alındı. İki bakan ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldı.

Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Maire'nin yaptığı Türkiye’ye destek açıklamalarından duyulan memnuniyetini dile getirdi. İki bakan ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 21:07
  1. Berat Albayrak
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Bruno Le Maire

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