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Türkiye ve Çin arasında üst düzey temas

Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 11:11:00 -
Türkiye ve Çin arasında üst düzey temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son telefon görüşmelerinde ele aldıkları hususların takibini yaptıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 13 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

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