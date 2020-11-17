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Dünya Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:08:00 - 2020-11-17 21:16:21
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda Parlamentosu tarafından Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik yaptırım kararı çıktı. Dağlık Karabağ Savaşı sebebi ile yaptırım kararı alan Hollanda, Türkiye'ye silah satışına sınırlama getirecek. Hollanda öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine de yaptırım uygulayacak.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara anında karşılık vererek 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ bölgesindeki işgal edilen topraklarını geri almak için operasyon başlatmıştı. Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ateşkes anlaşması imzalayarak geri adım atmış ve Karabağ'da işgal ettiği toprakları iade etmeyi kabul etmişti. Hollanda ise yaşanan tüm bu gelişmeleri hazmedemeyerek toprakları için onuru ile direnen Azerbaycan ve 'Azerbaycan bizim kardeşimiz' diyerek arkasında duran Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulama kararı aldı.

 

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Yorumlar

Sütçü imamın torunu

Müslüman ülkelerin kukla liderleri uyanın artık bakın haçlı ve siyonistlere nasılda birbirlerini destekliyorlar
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Ali

Tutmayın küçük enişteyi salıverin gitsin
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