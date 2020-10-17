Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası Türkiye ve Azerbaycan arasında yüksek askeri temas kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Azerbaycan ordusuna tebrik

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılmasından, sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan Ordusu'nu da tebrik eden Akar, tüm şehitlere, saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileklerini de iletti.