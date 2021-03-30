Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem!

Büyükelçiliğin duyurusunda, 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan'a kimlik kartlarıyla seyahat edebilmelerini öngören protokolün, 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Duyuruda, protokolün yürürlüğe girmesiyle iki ülke vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verileceği bildirilen duyuruda, her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Duyuruda, yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha bulundurmalarında yarar görüldüğü kaydedildi.

Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesinin yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olduğu belirtilen duyuruda, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımının zorunlu olduğu ifade edildi.

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusunun yapılamadığı hatırlatılan duyuruda, Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Azerbaycan'a giriş yapan tüm yabancı uyrukluların ülkede on beş günden fazla kalmayı öngörmeleri halinde, Azerbaycan Devlet Göç İdaresine (https://eservice.migration.gov.az/) adres beyanı yapmalarının şart olduğuna dikkat çekilen duyuruda, Azerbaycan'da 15 günden fazla kalmayı öngören Türk vatandaşlarının ülkeden çıkışta cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için adres beyanı şartını zamanında yerine getirmelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

Duyuruda, Kovid-19'la mücadele önlemleri kapsamında Azerbaycan'daki özel karantina rejiminin 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı ve özel karantina rejimi yürürlükte olduğu sürece yalnızca Azerbaycan'da ikamet izni bulunan veya yakın akrabası (ebeveyni, eşi, çocuğu) Azerbaycan vatandaşı olan yabancı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a girişine izin verildiği belirtildi. Bu kapsamda yer almayan yabancı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a gelmeden önce Azerbaycan Bakanlar Kurulundan giriş izni almaları gerektiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" olmasının, Türkiye'nin Azerbaycan'ın gönlündeki, Azerbaycan'ın da Türkiye'nin gönlündeki yerinin çok önemli neticesi ve bütün milletin hayatına yansımış en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Özoral, 1 Nisan 2021'nin iki ülke ilişkileri tarihine özel olarak not düşülmesi gereken bir tarih olduğunu kaydetti.