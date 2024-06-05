Türkiye ve ABD arasında yeni temas
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Kafkasya'da stabilitenin artırılması ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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