Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı.
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.
Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi
Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadığı kaydedildi.