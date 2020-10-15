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Aktüel Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "Kazakistan'da önemli iş birliği potansiyeli görüyoruz"
Aktüel

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "Kazakistan'da önemli iş birliği potansiyeli görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:18:40 -
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "Kazakistan'da önemli iş birliği potansiyeli görüyoruz"

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kazakistan ile uzay sanayisi konusunda önemli iş birliği potansiyeli gördüklerini söyledi.

Yıldırım, Kazakistan temasları kapsamında yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını gazetecilere değerlendirdi.

Kazakistan'da Baykonur Uzay Üssü'nün bulunduğunu ve uzay sanayisinin geliştiğine dikkati çeken Yıldırım, "Kazakistan'da önemli iş birliği potansiyeli görüyoruz." dedi.

Yıldırım, Türkiye ile Kazakistan'ın uzay sanayisindeki potansiyelinin bir iş birliği içerisinde çalışılması halinde daha güzel sonuçlara hızlı şekilde ulaşabileceklerini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesiyle iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarına işaret eden Yıldırım, "Bu, iki ülkenin imkanlarını birlikte daha iyi değerlendirme fırsatı sağlayacak. Zaten bunu iki taraf da arzu ediyor. Çünkü bizim Türkiye olarak geliştirdiğimiz uydu imalatında özellikle önemli altyapılar var. Burada da belli kabiliyet ve kapasiteler var. Bunların birleşmesi halinde dünya ile daha rahat rekabet edebilir hale gelebiliriz." diye konuştu.

Yıldırım, mutabakat zaptına istinaden gelecek ay iki taraftan uzmanların katılacağı bir teknik komite oluşturacaklarını, daha sonra iki ülkenin kabiliyetlerine göre geliştirdikleri projeleri değerlendireceklerini dile getirdi.

Kazakistan ile uzayla ilgili fırlatma teknolojileri, yerden yapılan gözlem gibi sahada birçok iş birliği imkanı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, başka ülkelerin de Kazakistan ile yapacakları projelere katılabileceklerini aktardı.

Yıldırım, "Türkçe konuşan milletler topluluğu var. Neden daha yaygınlaştırmayalım, daha çok devletlerle bir araya gelip daha büyük güç oluşturup dünya ile rekabet edecek hale gelmeyelim. Bu manada projeleri ciddi olarak inceleyerek hem iki ülkenin menfaatleri açısından hem de diğer ülkelerin de katılımını sağlayacak şekilde geliştirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın haberleşme uydu sistemi için bir Türk firmasının teklif verdiğini ve ihalenin bu ay sonuçlanabileceğini belirten Yıldırım, "Bunun sonucuna göre Türkiye'deki şirketimiz bu ihaleyi kazanırsa inşallah Kazakistan'ın uydusunu da bizim yapma fırsatımız olacak." ifadesini kullandı.




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