Türkiye uyardı! Erbil uyandı

Terör örgütü PKK'nın Metina Dağı'nda öldürdüğü Peşmergelerin anmasında konuşan Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK'nın Kürtlere hizmet etmediğini söyledi. Kuzey Irak'ta yayın yapan Basnews'e konuşan Lezgin, PKK'nın birçok kesim tarafından kullanıldığını belirterek Türkiye'deki Kürtlere de mesaj gönderdi:

'DAİŞ gibi kullanıyorlar'

"PKK'nin Kürt kurtuluş hareketiyle hiçbir ilişkisi yok. Sadece Kürdistan Bölgesi için değil, diğer parçalar için de baş ağrısı oldular. Binlerce Kürt kız ve erkeğini ölüme gönderdiler. Türkiye'deki kardeşlerimiz şu doğruyu bilmeliler; DAİŞ'i nasıl kullandılar ve bölgede büyük bir savaşa neden oldularsa, PKK'yı da aynı şekilde kullanıyorlar. IKBY bölgesinin kazanımlarının geriletilmesi için de kullanıyorlar."

Türkiye'nin ABD'ye güveni 15 Temmuz'dan sonra zedelendi

15 Temmuz'un 5. yılında konuşan Reynolds, 'Amerikalı yetkililer şunu anlamalı; Türkiye'nin güven kaybının iyi nedenleri vardı' dedi.

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü'nde Doçentlik yapan Michael Reynolds, SETA DC'nin 15 Temmuz konferansında konuştu. Reynolds, 2016'daki girişimin Türkiye'nin yaşadığı darbelerin hepsinden daha kanlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin ABD'ye güveninin darbenin ardından çok zedelendiğini belirten Reynolds, 'Gülen'in ABD'de olmaması için 2016'dan önce de yeterli gerekçe mevcuttu. ABD'li yetkililer şunu anlamalı; Türkiye'nin güven kaybının iyi nedenleri vardı' dedi. Türklerin kafasında, "Gülen hâlâ neden ABD'de?', 'ABD nasıl PKK'nın bir uzantısıyla işbirliği yapıyor?' sorularının olduğunu belirten Reynolds, bunun 'Türkiye'nin Meksika'da El Kaide'nin bir uzantısını silahlandırması' ile denk olacağını kaydetti.

FETO yargılanmalı

Reynolds, FETÖ'nün bugüne kadar çok sayıda Türkü ve ABD'liyi manipüle ettiğini belirterek 'Gülen'in ABD'de ya da Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılandığını görmeyi isterdim' dedi. Biden yönetimiyle Türkiye ilişkilerini değerlendiren Reynolds, 'Biden Ankara'ya nasıl yaklaşması gerektiğine kafa yoruyor' diye konuştu.

'Joe Biden örgüt için hayal kırıklığı'

MİT operasyonuyla 5 Temmuz'da yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, itiraflarda bulundu. 22.5 yıla kadar hapsi istenen İnandı, "Örgüt Biden'a çok güveniyordu. Türkiye konusunda olumsuz adım atmayacağı anlaşılınca büyük şaşkınlık yaşandı. Örgüt kısa sürede hayal kırıklığına uğradı" dedi. İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağını ve bu durumun da örgüt içinde 'ne yapacağını bilememe hali' oluşturduğunu söyledi.

'Yanınızdayız'

ABD'nin Teksas eyaleti temsilcilerinden Cumhuriyetçi Peter Sessions, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a görüntülü mesaj yolladı. Sessions mesajında, "Türkiye için üzücü bir gündü. Amerika için üzücü bir gündü ama bugün tüm Türkiye bunu kutlarken, biz Amerikalılar da bunu sizinle kutluyor, Türkiye'nin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MİT'ten Duhok'ta nokta operasyonu

IRAK'ın kuzeyinde, eylem için Türkiye'ye patlayıcı madde göndermeye çalışan 2 PKK'lı MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın metropollerde sansasyonel eylem için 'Dewran Gilidax' kod adlı Emrah Yıldızer ve 'Andok Oramar' kod adlı Barış Soydan'a talimat verdiği tespit edildi. Yerleri belirlenen 2 terörist, 4 Nisan'da, Duhok'ta hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Sabotaj eğitimi alan terörist Yıldızer'in, lojistikten sorumlu olduğu öğrenildi. Barış Soydan'ın ise eylem için Yıldızer tarafından özel olarak seçildiği saptandı. Öte yandan MSB, Fırat Kalkanı'nda Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan, 3'ü 'Kandil kadrosu'ndan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

YPG sivilleri katletti

YPG dün de Afrin'e 7 roket saldırısı gerçekleştirdi. 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Şehit annesinden evlat nöbetine ziyaret

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 5 ay önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 684 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Anne Kabaklı, "İnşallah bu acılar son bulur, tüm evlatlar anne ve babalarına kavuşur" dedi.